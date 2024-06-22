Antalya’da bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü! Boğazından bıçaklayıp ölene kadar bekledi





Öldüğünü kontrol ederek başında beklemiş

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayten Çağıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan görgü tanıkları, Abdülkadir K.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra eski eşinin başında dakikalarca bekleyerek hayatta olup olmadığını kontrol ettiğini, kimseyi yanına yaklaştırmadığını öne sürdü.