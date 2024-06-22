Antalya'da bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü! Boğazından bıçaklayıp ölene kadar bekledi
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçmayan ve kimseyi yanına yaklaştırmayan katil zanlısı koca, hayatını kaybeden kadının cenazesinin başında gözaltına alındı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir K. (48), boşandığı eşi Ayten Çağıran (44) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülkadir K. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak eski eşini boğazından bıçakladı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Öldüğünü kontrol ederek başında beklemiş
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayten Çağıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan görgü tanıkları, Abdülkadir K.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra eski eşinin başında dakikalarca bekleyerek hayatta olup olmadığını kontrol ettiğini, kimseyi yanına yaklaştırmadığını öne sürdü.
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