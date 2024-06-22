Kayseri’de bir iş yerinde erkek cesedi bulundu!

Polis, olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin A.K'ye ait olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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