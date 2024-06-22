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Barajda hareketsiz halde ölü bulundu!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 22.06.2024 23:33
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Barajda hareketsiz halde ölü bulundu!

Çankırı'nın Orta ilçesinde barajda hareketsiz halde bulunan 47 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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