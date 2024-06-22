Adana’da damat dehşeti: 4 ölü | Yeni doğan bebeğini alıp açtı

YENİ DOĞAN ÇOCUĞUNU ALIP KAÇTI

Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken Hakim Eba, eşine peş peşe ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınpederi Turgut Erat'ı da vuran Hakim Eba, yeni doğan çocuğunu alıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.