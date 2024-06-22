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Gürcistan'da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Giriş: 22.06.2024 17:21
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Gürcistan’da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD, Gürcistan'da 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

AFAD, Gürcistan'da 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Büyüklük:4.0 (Ml)

Yer:Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [107.51 km] Posof (Ardahan)

Tarih:2024-06-22

Saat:17:08:38 TSİ

Enlem:42.41917 N

Boylam:43.46889 E

Derinlik:14.63 km

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