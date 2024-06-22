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Van'da trafik kazası! Birçok kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 22.06.2024 16:50
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Van’da trafik kazası! Birçok kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Erciş Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi.

Sürücüleri bilinmeyen 01 YE 857 plakalı otomobil ile 38 PS 565 plakalı otomobil çarpıştı.

14 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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