Van’da trafik kazası! Birçok kişi yaralandı

14 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.