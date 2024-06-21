Seyyar satıcı ile müşterisi arasında yumruk yumruğa kavga! Sokak ringe döndü

Gaziosmanpaşa'da, karpuz satan seyyar satıcı bir müşteriyle yumruk yumruğa kavga etti. Müşteri seyyar satıcının kamyonetini tekmeledi. Seyyar satıcı ise kamyoneti müşterinin üzerine sürdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Olay, dün öğle saatlerinde, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı.