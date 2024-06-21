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Seyyar satıcı ile müşterisi arasında yumruk yumruğa kavga! Sokak ringe döndü

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 11:33 Güncelleme: 21.06.2024 11:56
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Seyyar satıcı ile müşterisi arasında yumruk yumruğa kavga! Sokak ringe döndü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir seyyar satıcı ile müşterisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa birbirine giren ikiliyi çevredekiler güçlükle ayırdı.

Gaziosmanpaşa'da, karpuz satan seyyar satıcı bir müşteriyle yumruk yumruğa kavga etti. Müşteri seyyar satıcının kamyonetini tekmeledi. Seyyar satıcı ise kamyoneti müşterinin üzerine sürdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Olay, dün öğle saatlerinde, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, cadde üzerinde kamyonetiyle karpuz satan bir seyyar satıcı ile müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda yumruklar havada uçuştu. Müşteri seyyar satıcının kamyonetini tekmeledi.

Seyyar satıcı da kavga ettiği kişinin üzerine kamyoneti sürdü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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