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Bariyerleri aşarak 200 metre savruldu, defalarca takla attı: 5 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 11:59
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Bariyerleri aşarak 200 metre savruldu, defalarca takla attı: 5 yaralı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak yol kenarına savruldu. Defalarca takla atarak 200 metre savrulan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

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