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Haziran ayında Hakkari'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 21.06.2024 11:28
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Haziran ayında Hakkari’de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin haziran ayında da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. 3 iş makinesi ve 5 personelle 11 kilometrelik yolun 7 kilometresini kardan temizleyen ekipler, kalan 4 kilometrelik kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.

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