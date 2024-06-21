Gelin ve damada takı yerine öyle bir şey verdi ki! Yer: Zonguldak

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Kayhan ve Rabia Ayvacı'ya damadın arkadaşı takı yerine koyun hediye etti. Çifte koyun hediye edilmesi, cep telefonuyla görüntülendi.

Devrek ilçesinde, dün hayvancılıkla uğraşan Kayhan ve Rabia Ayvacı, yapılan düğünle dünyaevine girdi.