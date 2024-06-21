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Gelin ve damada takı yerine öyle bir şey verdi ki! Yer: Zonguldak

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 14:58
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Gelin ve damada takı yerine öyle bir şey verdi ki! Yer: Zonguldak

Zonguldak'ta yapılan düğünde şaşırtan bir olay yaşandı. Gelin ve damadın yakını, evlenen çifte takı yerine koyun hediye etti. Düğüne katılanlar o anları şaşkınlıkla takip etti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Kayhan ve Rabia Ayvacı'ya damadın arkadaşı takı yerine koyun hediye etti. Çifte koyun hediye edilmesi, cep telefonuyla görüntülendi.

Devrek ilçesinde, dün hayvancılıkla uğraşan Kayhan ve Rabia Ayvacı, yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Eğlence sonrası takı töreninde, damadın bir arkadaşı düğün salonunun kapısından kucağında koyunla içeri girdi. Koyunu, çiftin önündeki masaya bırakan damadın arkadaşının, Rabia-Kayhan Ayvacı'yı tebrik ettiği anlar, izleyenleri de gülümsetti.

Hediyeye şaşıran Ayvacı çifti, bir süre koyunu sevdi. Düğüne katılanların da şaşırdıkları hediyeye dair anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Takı yerine ilginç hediyeTakı yerine ilginç hediye TAKI YERİNE İLGİNÇ HEDİYE

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