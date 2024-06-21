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Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 21.06.2024 14:44
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Antalya’da sıcak hava ve nem etkili oluyor

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemin etkili olurken, sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluştu. Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

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