Evde cansız bedenleri bulunmuştu! Hakkari'deki vahşette yeni detay: Ölmeden 1 gün önce...
Hakkari'de dün bir evde bulunan iki cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Vurulmuş halde bulunan Muhammet Uzun'un bir gün önce kız arkadaşı olduğu belirlenen Fatma Nur Bezen'i ziyarete geldiği öğrenildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede silahla vurulmuş halde cansız bedenleri bulunan Fatma Nur Bezen (24) ile Muhammet Uzun'un (31) cenazeleri memleketlerine gönderildi. Uzun'un bir gün önce Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.
Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'ndeki binada, görevli, dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri seslenen apartman görevlisi, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinde, silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi.
Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Otopsilerinin ardından Bezen'in cenazesi Konya'ya, Uzun'un cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.
KIZ ARKADAŞINI ZİYARETE GELMİŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu. Bu arada Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun'un 1 gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.
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