Evde cansız bedenleri bulunmuştu! Hakkari’deki vahşette yeni detay: Ölmeden 1 gün önce...

KIZ ARKADAŞINI ZİYARETE GELMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu. Bu arada Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun'un 1 gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.