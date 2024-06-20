Hakkari Yüksekova'da kan donduran olay! 2 kişinin cansız bedeni bulundu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede biri kadın, 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Bezel ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi.
2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İçeriye doğru seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNFAZ MI İNTİHAR MI?
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Bezel (24) ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun (31) olduğu belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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