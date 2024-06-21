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Tatilcilerin dönüş çilesi! İstanbul gişeleri tıkandı! Kilometrelerce kuyruk

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 15:13 Güncelleme: 21.06.2024 15:22
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Tatilcilerin dönüş çilesi! İstanbul gişeleri tıkandı! Kilometrelerce kuyruk

Kurban Bayramı tatilini turistik bölgelerde geçiren tatilcilerin, yaşadıkları kentlere dönüşleri bugün de sürüyor. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu yaşanıyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilcilerin, dün başlayan evlerine dönüş yolculuğu bugün de sürüyor.

TEKİRDAĞ'DAN İSTANBUL YÖNÜNE ARAÇ YOĞUNLUĞU BUGÜN DE SÜRÜYOR

Dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı. Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, İstanbul'a dönüş trafiğinin pazar akşamına kadar sürmesini beklediklerini belirtti.

TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA; BODRUM'DAN 24 SAATTE 30 BİN ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI
Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da geçiren tatilcilerin dönüşleri sürüyor. İlçeden son 24 saatte 30 bin araç, çıkış yaptı.

Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı. Normalde yaklaşık 200 bin olan kentin nüfusu, 1 milyona çıktı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilci akınına uğradı. Bayram tatilinin 7'nci gününde tatilciler, son 2 günde yaşanabilecek trafik yoğunluğuna takılmamak için ilçeden ayrılmaya devam ediyor. Kent çıkışında yoğun araç kuyrukları oluşurken, Gümbet-Yokuşbaşı istikametinde de trafikte yoğunluk yaşandı.

Öte yandan, son 24 saat içerisinde kentten 30 bin aracın ayrıldığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü.

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