İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam geldi! Bayram sonrası İBB'den sessiz sedasız zam
Geçtiğimiz ay normal ekmek dışındaki ürünlerine yüzde 50 oranında zam yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE) Kurban Bayramı sonrası normal ekmeğe de yüzde 60 zam yaptı. Zamla ilgili herhangi bir duyuru yapılmazken, sessiz sedasız zam vatandaşın tepkisini çekti. 5 liradan satılan ekmeğin yeni fiyatı 8 TL oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ve 5 liradan satılan normal ekmeğe zam geldi.
İstanbul Halk Ekmek'in 250 gramlık normal ekmek fiyatına ise bayram sonrası yüzde 60 zam yaptı. 5 TL'den satılan normal ekmeğin yeni fiyatı ise 8 lira oldu.
İstanbul Halk Ekmek (İHE), 17 Mayıs 2024 tarihinde normal ekmek dışındaki ürünlerine zam yapmıştı.
YÜZDE 50 ZAM YAPMIŞTI
Halk Ekmek geçtiğimiz ay altın çörek, tost ekmeği ve diğer ürünlere yüzde 50 ve üzerinde zam yapmıştı.
Buna göre altın çörek 5 TL'den 7,5 TL'ye; tost ekmeği 20 TL'den 45 TL'ye yükselmişti.
İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, fiyatlar şu şekilde güncellenmişti:
670 gram tost ekmeğinin fiyatı 45 TL
500 gramlık organik tam buğday ekmeği 40 TL
200 gram galeta grissini 30 TL
50 gram Akdeniz ekmeği 2,25 TL
350 gram ruşeymli ekmek 30 TL
400 gram çavdarlı ekmek 40 TL
50 gramlık altın çörek 7,5 TL
1 kilogramlık organik buğday unu 50 TL
350 gram sandviç ekmeği 40 TL
350 gram hamburger ekmeği 40 TL
240 gram ciabatta (3'lü) 20 TL
SEÇİM SONRASI ZAM FULYASI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden sonra yaptığı fahiş zamlardan bazıları şöyle:
İBB İşletmeler Müdürlüğü, misafirhane ücretlerine sessiz sedasız zam yaptı. 2024 yılı Temmuz- Aralık aylarını kapsayan tarifeye göre 1 günlük konaklama bedeli yüzde 50'yi aşan zamla, 300 TL'den 459 TL'ye çıkarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Yönetim ve Terminaller Şube Müdürlüğü de zam yaptı. Üç aylık Ağır Tonajlı Araç Güzergâh Kullanım İzin Belgesi fiyatı yüzde 13 zamla 600 TL oldu. 6 aylık izin belgesi fiyatı ise 900 TL olarak belirlendi.
İmamoğlu yönetimi terminal çıkış ücretlerini de artırdı. Alibeyköy Cep Otogarı Yolcu Terminali otobüs giriş-çıkış fiyatı 365 TL'den 493 TL'ye yükseltildi.
Suya 5 yılda yüzde 800 zam yapan İmamoğlu, 14 Mayıs'taki değişiklikle 1. kademede bir metreküpü 23,72 lira olan suyu, yüzde 36 oranında zamla 32,28 liradan satmaya başladı.
Seçim sonrası bisiklet kiralama ücretine yüzde 100 artış yapan İmamoğlu yönetimi, İSBİKE'ye ait bisikletlerin 1 saatlik kiralama ücretini 22 liradan 44 liraya, 1-2 saat 31 liradan 62 liraya, 2-3 saati ise 44 liradan 88 liraya çıkardı.
BİR SAATLİK OTOPARK ÜCRETİ 70 TL OLDU
İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 35'e varan zam yapıldı. Bir saatlik otopark ücreti 70 TL oldu.
Zam teklifi kapsamında, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin yüzde 35 zamla 52 liradan 70 liraya yükseltilmesi istendi.
Bu ilçelerde, 1-2 saat arası otopark ücretinin 66 liradan 90 liraya, 2-4 saat arası ücretin yüzde 50 zamla 73 liradan 110 liraya, 4-8 saat arası ücretin 101 liradan 135 liraya, 8-12 saat arası ücretin 134 liradan 180 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 202 liradan 270 liraya yükseltilmesi talep edildi.
Teklifte kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarda; Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde ise 36 lira olan 1 saatlik park ücretinin 50 liraya çıkarılması gerektiği belirtildi.
Bu ilçelerde, 1-2 saat arası ücretin 45 liradan 60 liraya, 2-4 saat arası ücretin 58 liradan 80 liraya, 4-8 saat arası ücretin 73 liradan 100 liraya, 8-12 saat arası ücretin 112 liradan 150 liraya, 12-24 saat arası ücretin ise 146 liradan 195 liraya yükseltilmesi istendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? 20 21 Haziran PTT, ARAS, MNG kargo kapalı mı? İşte çalışma saatleri...
- Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran'da bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası...
- IBAN'dan para transferinde yeni dönem! Sistem kökten güncellendi: EFT, havale, FAST artık...
- Öğretmen seminer takvimi 2024 | Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? meb.gov.tr... Öğretmen seminer yeri sorgulama ekranı!
- Emekliye temmuz zammı ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 4 formüllü maaş hesabı! A'dan Z'ye tablo: 10.000, 12.500, 14.250 TL alana...
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!
- LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...
- Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...
- Türk boylarından hangisine mensupsunuz? Şehir şehir soyağacı ortaya çıktı: Hemen öğrenin!
- Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? 2024 BİM, A101, ŞOK Market Kurban Bayramı çalışma saatleri
- Kurban Bayramı Mesajları 2024: 🐄🐑Resimli, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı Bayram Tebrik Sözleri! Instagram, Facebook...