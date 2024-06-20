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Renk cümbüşüne bürünen 5 dönümlük ortanca bahçesinde hasat vakti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 08:57
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Renk cümbüşüne bürünen 5 dönümlük ortanca bahçesinde hasat vakti

Hatay'da 5 dönümlük arazide ekili olan ve renk cümbüşüne bürünen Ortanca çiçeği, hasat edilmeye başlandı.

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