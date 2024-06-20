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Üsküdar'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 20.06.2024 06:14 Güncelleme: 20.06.2024 06:14
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Üsküdar’da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

D-100 Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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