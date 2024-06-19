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Trenin içi bir anda savaş alanına döndü! Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu | İşte o kavga anı...

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 21:52 Güncelleme: 19.06.2024 22:24
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Trenin içi bir anda savaş alanına döndü! Marmaray’da tekmeler yumruklar havada uçuştu | İşte o kavga anı...

Marmaray treninde çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Trenin içi bir anda savaş alanına dönerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o kavga anları...

Marmaray treninde çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Trenin içi bir anda savaş alanına dönerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bugün Marmaray Sirkeci Durağı'nda trenin içinde vatandaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Marmaray treninin içi bir anda savaş alanına dönerken, kavga edenleri diğer yolcular güçlükle ayırdı.

Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Marmaray’da tekmeli yumruklu kavga kamerada!Marmaray’da tekmeli yumruklu kavga kamerada! MARMARAY'DA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA!

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