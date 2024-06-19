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Trabzon'da düğün salonu alev alev yandı! Yangın bitişikteki pansiyona sıçradı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 19.06.2024 21:17 Güncelleme: 19.06.2024 21:31
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Trabzon’da düğün salonu alev alev yandı! Yangın bitişikteki pansiyona sıçradı

Trabzon'da düğün salonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında düğün salonu ve bitişiğindeki pansiyonda hasar oluştu.

İlçeye bağlı Merkez Mahallesi Dursun Ali Kurt Caddesi'ndeki Erol Kumaş'a ait yaklaşık 500 kişilik düğün salonunda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER BİTİŞİKTEKİ PANSİYONA SIÇRADI

Düğün salonunun ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki bir pansiyonun çatısına da sıçradı.

Pansiyon ve boş düğün salonunda çalışanlar kendileri dışarı atarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kullanılamaz hale gelen düğün salonu ve pansiyonun çatısında hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon’da düğün salonu alev alev yandı!Trabzon’da düğün salonu alev alev yandı! TRABZON'DA DÜĞÜN SALONU ALEV ALEV YANDI!

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