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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 37 kişi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.06.2024 22:31
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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 37 kişi yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bottaki 2'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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