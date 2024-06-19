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Anadolu Otoyolu'nda bayram hareketliliği! Düzce ve Bolu kesiminde dönüş başladı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.06.2024 21:09
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Anadolu Otoyolu’nda bayram hareketliliği! Düzce ve Bolu kesiminde dönüş başladı

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde yer yer akıcı yoğunluğa neden oluyor.

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