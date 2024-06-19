Konya'da dehşet veren olay: Gençlerin kavgası kanlı bitti! Oğlunun arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Konya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Sebahattin İ. (48), üvey oğlu B.Ç.'nin (17) kavga ettiği Süleyman Armıtdalı'yı (17) karnından bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta meydana geldi. Süleyman Armıtdalı ile arkadaşı B.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Olay yerinden ayrılan B.Ç., durumu üvey babası Sebahattin İ.'ye anlattı. Oğlunun kavga ettiği yere giden Sebahattin İ., Süleyman Armıtdalı'nı karnından bıçakladı.
Yaralanan Armıtdalı, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Sebahattin İ. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Süleyman Armıtdalı, tedavi gördüğü hastanede bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Armıtdalı'nın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Saraçoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
OLAY YERİNDEN ARDINA BAKMADAN KAÇTI!
Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde Sebahattin İ.'nin Süleyman Armıtdalı ile karşılaştığı, kısa süre konuştuktan sonra kameranın açısından çıktığında belinde bulunan bıçağı çıkarıp Armıtdalı'nı yaraladığı, daha sonra olay yerinden kaçtığı, Armıtdalı'nın yaralı halde Sebahattin İ.'nin peşinden koşmaya çalıştığı görüldü.
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