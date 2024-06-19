Serinlemek için baraja giren 3 kişi boğularak can verdi

Olay, öğle saatlerinde Kahramankazan ilçesi Pazar Mahallesi'ndeki Kurtboğazı Baraj Gölü'nde meydana geldi.

Suriye uyruklu Muhammet Elzinga (21) ve kardeşi Ahmet Elzinga (18) ile kuzenleri Ali Elzinga (18) serinlemek için suya girdi.