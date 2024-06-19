Serinlemek için baraja giren 3 kişi boğularak can verdi
Ankara'da hava sıcaklığı nedeniyle serinlemek için bölgedeki baraj gölüne giren 2'si kardeş 3 kişi, boğularak can verdi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Suriye uyruklu 2'si kardeş 3 kişi, serinlemek için girdikleri Kurtboğazı Baraj Gölü'nde boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde Kahramankazan ilçesi Pazar Mahallesi'ndeki Kurtboğazı Baraj Gölü'nde meydana geldi.
Suriye uyruklu Muhammet Elzinga (21) ve kardeşi Ahmet Elzinga (18) ile kuzenleri Ali Elzinga (18) serinlemek için suya girdi.
Baraj kenarında bulunanlar, durumu fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve Polis Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Baraj gölünde botla arama yapan ekipler, 3 kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkarılan cenazeler, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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