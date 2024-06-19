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Aksaray'da baraja giren çocuk hayatını kaybetti!

AA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 20:52
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Aksaray’da baraja giren çocuk hayatını kaybetti!

Kurban Bayramı ziyareti için ailesiyle akrabalarının yanına giden 13 yaşındaki küçük çocuk Bozkır baraj göletine girdi. Bir süre sonra çırpınarak gözden kayboldu. Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonucu çocuğun cnsız bedenine ulaşıldı.

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