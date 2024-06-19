19 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kars'ta sağanak sele dönüştü: Dev kayalar yolları kapattı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 12:20
ABONE OL
Kars’ta sağanak sele dönüştü: Dev kayalar yolları kapattı

Son dakika haberine göre Kars'ın Kağızman ilçesinde sağanak sele dönüştü. Bazı ev ve ahırlar zarar gördü, dev kayalar yolları kapattı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akdam köyünde şiddetli yağış sele neden oldu.

Köydeki bazı ev ve ahırlar zarar gördü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Dev kayalar yolları kapattı.

AFAD ekipleri tarafından, bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör