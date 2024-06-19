İstanbullu Adalar'a akın etti! İskelede metrelerce kuyruk
İstanbullular bayramın son gününde Adalar'a akın etti. Erken saatlerde Kadıköy İskelesi'ne gelen binlerce vatandaş, Adalar vapuruna binmek için kuyruk oluşturdu.
Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde güzel havayı fırsat bilenler, erken saatlerde Adalar'a gitmek için Kadıköy İskelesi'ne geldi. Vapurlara binmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanın da güzel olmasını fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için Kadıköy'deki Vapur İskelesi'ne geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruk oluşturdu.
İSTANBULLU ADALAR'A AKIN ETTİ
Adalar' a gitmek için kuyrukta bekleyen Uğur Batmaz, "Hava sıcak tabii. İstanbul'da kalan ve tatile gidemeyenler için en güzel değerlendirme şekli Adalar'a gitmek. Bakalım bu sırayı bekliyoruz. Bir şekilde ulaşacağız" dedi.
İSKELEDE BÜYÜK YOĞUNLUK
Arkadaşlarıyla birlikte Adalar'a gideceğini söyleyen Berra Koçan, "Bayramın son gününü Adalar'da geçirmek istedik. Ama büyük bir yoğunluk var şu anda. Bekliyoruz bakalım umarım güzel geçer. Uzun bir kuyruk var, bayağıdır da bekliyoruz. Bakalım ne zaman son bulacak. Arkadaşlarımla birlikte denize gireceğiz, Daha sonra Adalar'ı gezmeyi düşünüyoruz. Güzel bir gün geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
Kuyrukta arkadaşını beklediğini söyleyen Barış Yıldız ise, "Yoğunluk var bekleyeceğiz artık. Ada'ya gideceğim, kafaya koydum gitmeyi. Hastaydım daha yeni iyileştim. Gidip biraz gezelim dedik" şeklinde konuştu.
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