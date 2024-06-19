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Sinop'ta çıkan yangında 5 ev küle döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 12:16 Güncelleme: 19.06.2024 12:17
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Sinop’ta çıkan yangında 5 ev küle döndü

Sinop'un Durağan ilçesi Cevizlibağ köyünde meydana gelen yangında 5 ev küle döndü.

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