Adalar'da İETT'ye minibüs tepkisi sürüyor! "İETT Genel Müdürü verdiği sözde durmamıştır"

Behramoğlu, söz verilen ulaşım çalıştayının da yapılmadığını belirtti.

İstanbul içinde bile kaldırılan bu minibüslerin ada içi ulaşımda kullanılmasının akıl dışı olduğunu kaydeden Behramoğlu, "Adaların ruhunu, kimliğini, kültürünü, yaşama alışkanlıklarını ve gıpta edilen yaya dostu özelliklerini korumak yerine İstanbul'un kaosunu, yaşam kargaşasını adalara taşımak akıl ve yasa dışıdır. Adalarımızın sit alanı statüsünde geri dönülmesi olanaksız yıkımların yolunu açacaktır." diye konuştu.

Grup üyeleri konuşmanın ardından Çınar Meydanı'na yürüyerek, minibüslere alkışlar ve ıslıklar eşliğinde dans ederek tepki gösterdi.





İBB'DEN AÇIKLAMAGECİKMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, İBB'nin kentin 38 ilçesinde olduğu gibi Adalar'da da toplu ulaşım hizmeti verdiği, yasal zorunluluk olan bu hizmetin yaz aylarında günlük nüfusu 60 bini bulan Adalar için bir ihtiyaç olduğu kaydedildi.

İBB'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16 Ocak 2020 tarihli kararı ile Adalar'daki faytonları kaldırdığı hatırlatılan açıklamada, "Zaman kaybetmeden toplu ulaşım için 40 adet 13 kişilik, elektrikli, L sınıfı tescilsiz araç ile toplu taşıma faaliyetlerine başlandı. Ancak bu araçların lisans süresi doldu. Bu kez de 12 farklı ülkede kullanılan ASELSAN ve KARSAN'ın ortak üretimi olan lisanslı, elektrikli, güvenlik donanımlarına sahip yeni araçlar hizmete alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Adalar İlçesi, İstanbul'un diğer 38 ilçesi gibi İstanbulluların ikamet ettiği, yaz aylarında günlük nüfusu 60 bini aşan bir ilçedir. İBB ve bağlı kuruluşu İETT, diğer tüm ilçelerde olduğu gibi Adalar İlçesi'nde toplu taşıma dahil olmak üzere tüm yerel yönetim hizmetini sağlıyor." değerlendirmesi yapıldı.