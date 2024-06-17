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Adalar’da İBB'ye minibüs protestosu! ''Halk burada İmamoğlu nerede?''

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 17.06.2024 20:30 Güncelleme: 17.06.2024 20:56
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Adalar’da İBB’ye minibüs protestosu! ’’Halk burada İmamoğlu nerede?’’

Adalar halkının tüm itirazlarına rağmen İBB tarafından Adalar'a gönderilen 13 adet elektrikli minibüse tepki gösteren Adalar sakinleri eylemlerini sürdürüyor. Son olarak Adalar'ın SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğunu belirten vatandaşlar Büyükada'da bulanan Çınar Meydanı'nda ve İETT Garajı'nın bulunduğu Kurşunburnu Mevkii'nde bugün de eylem yaptı. Ada sakinleri minibüslerin önüne geçip İBB’yi protesto ederken minibüslere alkışlarla tepki gösteren gruptakiler, "Ada'da azmanbüs istemiyoruz", "Halk burada İmamoğlu nerede?" sloganları attı. Polisin müdahalesi ile eylemde taşkınlık çıkaran bazı Adalar sakinleri de gözaltına alındı.

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında Adalar geliyor.



Faytonların kaldırılmasının ardından Adalar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 kişilik elektrikli taksiler ve 13 kişilik minibüsler ulaşımı sağlıyordu.



İBB'NİN 20 KİŞİLİK ELEKTRİKLİ MİNİBÜSLERİ GÖNDERMESİNE TEPKİ
Ancak İBB'nin 20 kişilik elektrikli minibüsleri bölgeye göndermesi Adalar halkının tepkisine neden oldu.



Bölgenin SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğu belirten ada sakinleri 'Azmanbüs' adını verdikleri minibüslere karşı bugün eylem yaptı.





Büyükada'da bulunan Çınar Meydanı ve İETT Garajı'nın bulunduğu Kurşunburnu mevkiinde bir araya gelen ada sakinlerine polis müdahale etti.

"ADA'DA AZMANBÜS İSTEMİYORUZ", "HALK BURADA İMAMOĞLU NEREDE?" SLOGANLARI

Toplanma sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Minibüslere alkışlarla tepki gösteren gruptakiler, "Ada'da azmanbüs istemiyoruz", "Halk burada İmamoğlu nerede?" sloganları attı.

TAŞKINLIK ÇIKARAN BAZI KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI
Bazı Ada sakinleri de minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olmak istedi. Bunun üzerine gruptakilere müdahale eden polis ekipleri, mukavemet gösteren ve taşkınlık çıkaran bazı kişileri gözaltına aldı.

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