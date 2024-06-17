Adalar’da İBB’ye minibüs protestosu! ’’Halk burada İmamoğlu nerede?’’

"ADA'DA AZMANBÜS İSTEMİYORUZ", "HALK BURADA İMAMOĞLU NEREDE?" SLOGANLARI

Toplanma sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Minibüslere alkışlarla tepki gösteren gruptakiler, "Ada'da azmanbüs istemiyoruz", "Halk burada İmamoğlu nerede?" sloganları attı.

TAŞKINLIK ÇIKARAN BAZI KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

Bazı Ada sakinleri de minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olmak istedi. Bunun üzerine gruptakilere müdahale eden polis ekipleri, mukavemet gösteren ve taşkınlık çıkaran bazı kişileri gözaltına aldı.