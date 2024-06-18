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İstanbul'un orman ve sahillerinde bayram yoğunluğu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 18:00
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İstanbul’un orman ve sahillerinde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler ormanlara ve sahillere akın etti. Tatilini İstanbul'da değerlendiren vatandaşların bir kısmı piknik yapmak için Belgrad Ormanı'nı tercih etti. Aile büyükleri ormanda piknik yapıp, kontrollü alanlarda mangal yakarken, çocuklar da oyun parkında eğlenerek bayramın tadını çıkardı.

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