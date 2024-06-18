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Küçükçekmece’de denize giren 11 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 17:40 Güncelleme: 18.06.2024 17:44
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Küçükçekmece’de denize giren 11 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Küçükçekmece’de ailesiyle birlikte denize giren 11 yaşındaki kız çocuğu, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran yardımıyla karaya çıkartılan çocuk, tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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