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Son dakika | Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu!

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 08:30 Güncelleme: 17.06.2024 08:36
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Son dakika | Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu!

Son dakika haberi...Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinin 2'nci günü 726 trafik kazası meydana geldi. 11 kişi maalesef hayatını kaybetti, 1295 kişi yaralandı.

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