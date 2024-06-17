Papazın evliliği kiliseyi ayaklandırdı! Cemaat sosyal medyadan öğrendi! Aforoz edilmesi gündemde...
Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Beyoğlu Aziz Konstantinos ve Eleni Kilisesi'nde papazlık yapan Dimitri Mayaoğlu'nun düğünü kiliseden büyük tepki topladı. Ortodoks teamüllerine göre evlenmesi yasak olan Mayaoğlu'nun bu kararı sonrası Fener Rum Patrikhanesi tarafından aforoz edilmesi gündemde. İşte detaylar...
Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Beyoğlu Aziz Konstantinos ve Eleni Kilisesi'nin papazı Dimitri Mayaoğlu'nun nikahı, Kilise'yi karıştırdı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Mayaoğlu 2003 yılında bir evlilik gerçekleştirdi.
YENİ EVLİLİK AFOROZ SEBEBİ
Evlendikten kısa bir süre sonra papaz oldu. Bu evlilik 2010 yılına kadar sürdü. Günümüze kadar tekrar evlenmeyen Mayaoğlu, yeni tanıştığı farklı bir kadınla geçtiğimiz 8 Haziran tarihinde, Gökçeada'da bir mekanda düzenlenen düğünle 2'inci evliliğini gerçekleştirdi.
Ortodoks teamüllerine göre bir papaz, papaz olmadan önce evli olması durumunda evliliğini yürütebiliyor ancak papazken yeni evlilik yapamıyor. Yapması halinde ise kiliseden aforoz edilmesi bile gündeme gelebiliyor.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI BAŞINI YAKTI
Pastaların kesildiği, şampanyaların patlatıldığı, halayların çekilip, sırtakilerin yapıldığı düğün, mekanın sosyal medya hesabından canlı yayın olarak paylaşıldı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu.
Düğünü gerçekleştiren mekan, sosyal medya hesabından düğünü paylaşınca, kilise cemaati papaz Mayaoğlu'nun evlendiğinden haberdar oldu. Mekanın paylaşımıyla, papazın gizli nikahından haberdar olan cemaat kiliseyi ayağa kaldırdı.
AFOROZ MU EDİLECEK
Ortodoks teamüllerini ihlal edenlerin aforoz edilebildiği öğrenilirken, Fener Rum Patrikhanesi'nin Aziz Konstantin ve Eleni Kilisesi'nde papazlık görevi yürüten Dimitri Mayaoğlu'yla ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
BÖLGENİN EN ESKİ İKİNCİ KİLİSESİ
Beyoğlu Rum Ortodoks Vakfı'na bağlı Aziz Konstantin ve Eleni Kilisesi bölgenin ikinci en eski kilisesi olmasıyla biliniyor.
Konstantinopolis'in kurucusu Bizans İmparatoru Konstantin M. ve annesi Eleni'ye adanan kilise, mimar Konstantinos Karatzas tarafından 1856-1861 yılları arasında inşa edildi. Kilisenin mimarisi, kubbeli, haç planlı bazilika şeklinde ve iki karakteristik çan kulesiyle yıllardır ziyaretçi akınına uğruyor.
ORTODOKS'LARDA ŞARTLI SERBEST AMA...
Papazların evlenebilme tartışmasına geçtiğimiz yıl mart ayında Papa Françesko'nun yaptığı açıklamalar yeni bir soluk getirmişti.
Katolik Kilisesi'nin Ruhani Lideri Papa Françesko, 11. Yüzyıldan beri rahipler tarafından uygulanan bekarlık kuralı için "Bir rahibin evlenmesinde bir çelişki yok.
Katolik Kilisesi'nde bekarlık geçici bir emirdir" diyerek Katolik inanışına mensup rahiplerin tıpkı Ortodoks din adamları gibi evlenebileceğine ilişkin bir yeşil ışık yakmıştı.
RAHİP OLMADAN EVLENEBİLİR
Papa Françesko, evlilik uygulamasının Vatikan tarafından tekrar değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusuna ise Ortodoks Kilisesi örneğiyle cevap vermişti. Papa Françesko, "Aslında Ortodoks Kilisesi'ndeki herkes evlidir veya isteyenler evlenir.
Orada bir seçim yaparlar. Rahipliğe atanma töreninden önce evlenmek ya da bekar olmak gibi bir seçim var" ifadesini kullanmıştı.
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