Papazın evliliği kiliseyi ayaklandırdı! Cemaat sosyal medyadan öğrendi! Aforoz edilmesi gündemde...

YENİ EVLİLİK AFOROZ SEBEBİ

Evlendikten kısa bir süre sonra papaz oldu. Bu evlilik 2010 yılına kadar sürdü. Günümüze kadar tekrar evlenmeyen Mayaoğlu, yeni tanıştığı farklı bir kadınla geçtiğimiz 8 Haziran tarihinde, Gökçeada'da bir mekanda düzenlenen düğünle 2'inci evliliğini gerçekleştirdi.

Ortodoks teamüllerine göre bir papaz, papaz olmadan önce evli olması durumunda evliliğini yürütebiliyor ancak papazken yeni evlilik yapamıyor. Yapması halinde ise kiliseden aforoz edilmesi bile gündeme gelebiliyor.