Hükümet yeni konutlarla depremzedelerin yüzünü güldürdü

BAŞKA ÜLKE BU KADAR HIZLI OLAMAZDI

Songül Bağcı (40): On akrabamı kaybettim. Deprem konutları hızlı bir şekilde tamamlandı. TOKİ'ye güveniyoruz. Artık kafamızı deprem korkusu olmadan rahat bir şekilde yastığa koyuyoruz. Evimiz sağlam ve kaliteli. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu kadar büyük felaketin ardından bu kadar hızlı bir toparlanmayı başka bir ülke olsa yapamazdı.

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