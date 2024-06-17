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Mezarlıkta alev alev yandı! Böyle izlediler

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.06.2024 09:03 Güncelleme: 17.06.2024 09:08
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Mezarlıkta alev alev yandı! Böyle izlediler

Afyonkarahisar’da mezarlıkta çalışma yapan kepçe çıkan yangın sonrası alev alev yanarken, olayın ardından iş makinesi kullanılamaz hale geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Sandıklı ilçesindeki asri mezarlıkta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mezarlıkta çalışma yapan kepçenin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın kepçenin tamamını sararken operatör ise araçtan inerek itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, iş makinesinin yandığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Olayın ardından kepçe kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

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