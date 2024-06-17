17 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bina yerle bir oldu! O anlar kamerada

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.06.2024 09:15 Güncelleme: 17.06.2024 09:16
ABONE OL
Bina yerle bir oldu! O anlar kamerada

Hatay'ın Defne ilçesinde iş makinasıyla yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte saniye saniye o anlar...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binalar yıkılmaya devam ediyor.

Bina yerle bir oldu! O anlar kamerada

Depremin vurduğu Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

Bina yerle bir oldu! O anlar kamerada

6 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İŞTE O ANLAR

Bina yerle bir oldu! O anlar kamerada

Görüntülerde 6 katlı binanın yerle bir olduğu görüldü. 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör