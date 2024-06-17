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Şehit babaların evlat acıları hiç dimiyo: Hep bir yanım eksik

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 09:16
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Şehit babaların evlat acıları hiç dimiyo: Hep bir yanım eksik

Evlatlarını kaybeden babalar, hem bayram hem de babalar günü için mezarlıklara koştu. Şehit Necmettin öğretmenin babası Hamit Yılmaz: Evlat acısına katlanmak çok zor. Hep bir yanım eksik.

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