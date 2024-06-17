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Annelerinin terk ettiği angut yavruları bir aylık gözetim sonrası doğaya salındı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 10:41
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Annelerinin terk ettiği angut yavruları bir aylık gözetim sonrası doğaya salındı

Kırıkkale'de anneleri tarafından terk edilen 6 angut cinsi ördek yavrusu sağlıklı bir şekilde doğal ortamlarına bırakıldı.

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