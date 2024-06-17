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Tartıştığı şahsa ait aracın lastiklerine bıçakla zarar veren genç mahalleyi karıştırdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 10:44 Güncelleme: 17.06.2024 10:44
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Tartıştığı şahsa ait aracın lastiklerine bıçakla zarar veren genç mahalleyi karıştırdı

Malatya'da, bir genç tartıştığı şahsa ait aracın lastiklerine bıçakla zarar verdi. Durumu fark eden araç sahibi silahla havaya ateş açarken mahalle karıştı.

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