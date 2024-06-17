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Mardin'de önce eşini sonra çocuğunu öldüren şahıs intihar etti

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 10:04
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Mardin’de önce eşini sonra çocuğunu öldüren şahıs intihar etti

Mardin'in Artuklu ilçesinde görevli polis memuru H.Ş, hemşire eşi M.Ş. ve oğlu K.H.Ş'yi (3) silahla vurarak öldürürken sonra intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası cesetler Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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