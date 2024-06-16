Mehmetçik bayramda görev başında! A Haber ekibi Tapantepe Üs Bölgesi’nde

NÖBET SONRASI TELEFONLA HASRET GİDERECEK

A Haber'e konuşan askerimiz; "Öncelikle şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Anneme ve babama selamlar gönderiyor, ellerinden öpüyorum. Tüm Türkiye'ye iyi bayramlar diliyorum. Kazasız-belasız bayramlar geçirmek dileğiyle… Evliyim 2 yaşında bir çocuğum var. Yaklaşık olarak 6 aydır onları görmüyorum. Nöbet bittikten sonra onları da arayacağız. Kısmet olursa onları da en yakın zamanda görürüz. Bizleri görevimizin başındayız." dedi.