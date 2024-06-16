Mehmetçik bayramda görev başında! A Haber ekibi Tapantepe Üs Bölgesi'nde
Son dakika haberleri… Kahraman Mehmetçik, bayramı nöbet başında geçiriyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır Tapantepe Üs Bölgesi'nden son durumu ekranlara getirdi.
Türkiye'de Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken namaz sonrası kurbanlar kesilmeye ve taksim edilmeye başlandı. Bir taraftan ise kahvaltı sofraları kuruluyor ve aileler bir arada mutluluklarını paylaşıyor. Yurdun her bir köşesinde büyük-küçük bayram heyecanı yaşıyor.
7-24 VATAN NÖBETİ
Ülkemizin kahramanları güvenlik güçlerimiz ise bizlerin bayramı rahat geçirmesi için görev başında, vatan nöbetinde, sınır gözetiminde 7-24 çalışmaya devam ediyor. A Haber'e konuşan kahraman Mehmetçikler, "Aileme selam söylüyorum, biz burada iyiyiz." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar…
TERÖRİST AVI
Terörle mücadele operasyonları gerek yurt içinde gerek yurt dışında aralıksız olarak devam ediyor. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü hedef almaya kalkan çok sayıda terörist bu operasyonlarda yok edildi ve yok edilmeye devam ediyor.
NÖBET MEVZİNDE BAYRAMLAŞMA
Kurban Bayramı'nın 1. gününde Mehmetçik vatanda nöbetinde. Birçok noktada komando birlikleri arazide operasyonlara devam ediyor. Askeri üs bölgelerinde ise nöbet mevzilerinde komandoların görevi kesintisiz olarak sürüyor. Tapantepe Üs Komutanı Harun Kaya, askerleri bölgelerinde ziyaret etti ve onlarla bayramlaştı.
TEMİZLİK YAPILDI ASKERLER GÖREVDE
Diyarbakır-Bingöl sınır hattı askerlerin keskin gözüne emanet. Bir zamanlar teröristlerin kullandığı alanlarda temizlik yapıldı ve askerlerimiz görev yapıyor. Bölgede hem arazi olarak hem de üs noktalarında kuş uçurtulmuyor.
NÖBET SONRASI TELEFONLA HASRET GİDERECEK
A Haber'e konuşan askerimiz; "Öncelikle şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Anneme ve babama selamlar gönderiyor, ellerinden öpüyorum. Tüm Türkiye'ye iyi bayramlar diliyorum. Kazasız-belasız bayramlar geçirmek dileğiyle… Evliyim 2 yaşında bir çocuğum var. Yaklaşık olarak 6 aydır onları görmüyorum. Nöbet bittikten sonra onları da arayacağız. Kısmet olursa onları da en yakın zamanda görürüz. Bizleri görevimizin başındayız." dedi.
BAYRAMDA AİLE ÖZLEMİ
Jandarma Astsubay Çavuş Harun Kaya, "Tapantepe'de üs komutanı olarak görev yapıyorum. Öncelikle Yüce Türk milletinin başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere bayramlarını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle ve şükranla anıyorum. Aileme de çok selam iletiyorum. Ben de 5 aydır ailemden uzaktayım en kısa sürede görüşmek ümidiyle…" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!
- LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...
- Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...
- Türk boylarından hangisine mensupsunuz? Şehir şehir soyağacı ortaya çıktı: Hemen öğrenin!
- Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? 2024 BİM, A101, ŞOK Market Kurban Bayramı çalışma saatleri
- Kurban Bayramı Mesajları 2024: 🐄🐑Resimli, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı Bayram Tebrik Sözleri! Instagram, Facebook...
- Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...
- 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
- Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak