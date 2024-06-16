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Mehmetçik bayramda görev başında! A Haber ekibi Tapantepe Üs Bölgesi'nde

ahaber.com.tr Yavuz Topal
Giriş: 16.06.2024 10:03 Güncelleme: 16.06.2024 10:07
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Mehmetçik bayramda görev başında! A Haber ekibi Tapantepe Üs Bölgesi’nde

Son dakika haberleri… Kahraman Mehmetçik, bayramı nöbet başında geçiriyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır Tapantepe Üs Bölgesi'nden son durumu ekranlara getirdi.

Türkiye'de Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken namaz sonrası kurbanlar kesilmeye ve taksim edilmeye başlandı. Bir taraftan ise kahvaltı sofraları kuruluyor ve aileler bir arada mutluluklarını paylaşıyor. Yurdun her bir köşesinde büyük-küçük bayram heyecanı yaşıyor.

7-24 VATAN NÖBETİ

Ülkemizin kahramanları güvenlik güçlerimiz ise bizlerin bayramı rahat geçirmesi için görev başında, vatan nöbetinde, sınır gözetiminde 7-24 çalışmaya devam ediyor. A Haber'e konuşan kahraman Mehmetçikler, "Aileme selam söylüyorum, biz burada iyiyiz." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar…

TERÖRİST AVI

Terörle mücadele operasyonları gerek yurt içinde gerek yurt dışında aralıksız olarak devam ediyor. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü hedef almaya kalkan çok sayıda terörist bu operasyonlarda yok edildi ve yok edilmeye devam ediyor.

NÖBET MEVZİNDE BAYRAMLAŞMA

Kurban Bayramı'nın 1. gününde Mehmetçik vatanda nöbetinde. Birçok noktada komando birlikleri arazide operasyonlara devam ediyor. Askeri üs bölgelerinde ise nöbet mevzilerinde komandoların görevi kesintisiz olarak sürüyor. Tapantepe Üs Komutanı Harun Kaya, askerleri bölgelerinde ziyaret etti ve onlarla bayramlaştı.

TEMİZLİK YAPILDI ASKERLER GÖREVDE

Diyarbakır-Bingöl sınır hattı askerlerin keskin gözüne emanet. Bir zamanlar teröristlerin kullandığı alanlarda temizlik yapıldı ve askerlerimiz görev yapıyor. Bölgede hem arazi olarak hem de üs noktalarında kuş uçurtulmuyor.

NÖBET SONRASI TELEFONLA HASRET GİDERECEK

A Haber'e konuşan askerimiz; "Öncelikle şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Anneme ve babama selamlar gönderiyor, ellerinden öpüyorum. Tüm Türkiye'ye iyi bayramlar diliyorum. Kazasız-belasız bayramlar geçirmek dileğiyle… Evliyim 2 yaşında bir çocuğum var. Yaklaşık olarak 6 aydır onları görmüyorum. Nöbet bittikten sonra onları da arayacağız. Kısmet olursa onları da en yakın zamanda görürüz. Bizleri görevimizin başındayız." dedi.

BAYRAMDA AİLE ÖZLEMİ

Jandarma Astsubay Çavuş Harun Kaya, "Tapantepe'de üs komutanı olarak görev yapıyorum. Öncelikle Yüce Türk milletinin başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere bayramlarını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle ve şükranla anıyorum. Aileme de çok selam iletiyorum. Ben de 5 aydır ailemden uzaktayım en kısa sürede görüşmek ümidiyle…" ifadelerini kullandı.

Mehmetçik bayramda görev başında!Mehmetçik bayramda görev başında! MEHMETÇİK BAYRAMDA GÖREV BAŞINDA!
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