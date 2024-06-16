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Antalya'da şaşkına çeviren afiş: Nalburda kıyma çekilir

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 10:46 Güncelleme: 16.06.2024 11:05
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Antalya’da şaşkına çeviren afiş: Nalburda kıyma çekilir

Kurban Bayramı öncesinde kasaplar dışında birçok iş yeri, kurbanlık etin işlenmesi, kıyma çekimi gibi işlemleri yaptıklarını afişlerle duyuruyor. Antalya'da bir nalburda 'korniş bulunur, montaj yapılır', 'günısı tamiri ve tesisat işleri yapılır' yazılı afişlerin yanındaki 'kıyma çekilir' afişi, görevlilerce indirildi.

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