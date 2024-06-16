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Adana'da aranan hükümlü kurbanlık pazarında yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 10:00
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Adana’da aranan hükümlü kurbanlık pazarında yakalandı

Adana'da 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü gittiği kurbanlık pazarında polis ekiplerince yakalandı.

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