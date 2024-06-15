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İstanbul'da havada panik!  Pilotun o sözleri böyle kayda geçti: “Şuan çok türbülans var hava çok sallıyor”

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 15.06.2024 00:34 Güncelleme: 15.06.2024 01:04
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İstanbul’da havada panik!  Pilotun o sözleri böyle kayda geçti: “Şuan çok türbülans var hava çok sallıyor”

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Etkili olan sağanak yağış hava ulaşımını da olumsuz hale getirdi. İstanbul hava sahasında bulunan uçaklar türbülans riski nedeniyle zor anlar yaşadı.  Kule görevlisinin pilotlara rüzgar nedeniyle bilgi verirken, o sırada havada tur atan bir uçağın pilotu “Şuan çok türbülans var şuan hava çok sallıyor” sözleri kayıtlara yansıdı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesinin ardından Meteoroloji bugün istanbul için sağanak yağış uyarasında bulunmuştu.

RÜZGAR HAVA TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz etkiledi.



HAVADA TUR ATMAK ZORUNDA KALDI
İstanbul Sahiba Gökçen Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapan uçaklar şiddetli rüzgara yakalanmamak ve uçuşu riske atmamak için havada tur atmak zorunda kaldı.

ÇEVRE HAVALİMANLARINA İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Türbülansa girmemek için sürekli tur atan ve yakıt kritiğine giren uçaklar ise başta İzmir olmak üzere çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.

YAPTIĞI KONUŞMA KAYITLARA YANSIDI

Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçağın pilotu havada tur atarken, hava trafik kontrol kulesiyle yaptığı konuşma kayıtlara yansıdı.

"FENA BİR TÜRBÜLANS VAR SAĞA DOĞRU DÖNÜYORUZ"

Kule görevlisinin pilotlara rüzgar nedeniyle bilgi verirken, o sırada havada tur atan bir uçağın pilotu 'Fena bir türbülans var sağa doğru dönüyoruz" sözleri kayıtlara yansıdı. Kulenin bir süre sağda beklemesini istemesi üzerine uçağın pilotu, "Efendim şuan hava çok sallıyor" diyerek türbülansa yakalanmamak için havada tur atmaya devam etti.

Havada panik!  Pilotun o sözleri böyle kayda geçtiHavada panik!  Pilotun o sözleri böyle kayda geçti HAVADA PANİK! PİLOTUN O SÖZLERİ BÖYLE KAYDA GEÇTİ

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