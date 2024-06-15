İstanbul’da havada panik!  Pilotun o sözleri böyle kayda geçti: “Şuan çok türbülans var hava çok sallıyor”

"FENA BİR TÜRBÜLANS VAR SAĞA DOĞRU DÖNÜYORUZ"

Kule görevlisinin pilotlara rüzgar nedeniyle bilgi verirken, o sırada havada tur atan bir uçağın pilotu 'Fena bir türbülans var sağa doğru dönüyoruz" sözleri kayıtlara yansıdı. Kulenin bir süre sağda beklemesini istemesi üzerine uçağın pilotu, "Efendim şuan hava çok sallıyor" diyerek türbülansa yakalanmamak için havada tur atmaya devam etti.