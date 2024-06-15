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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 15.06.2024 00:22
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Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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