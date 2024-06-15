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22 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 15.06.2024 01:16
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22 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, AVM'de polisin takibi ile yakalandı.

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