Havalar ısındı ortaya çıktılar! Hatay'da yılanların çiftleşme dansı kamerada
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir evin bahçesinde 2 yılanın çiftleşme dansı vatandaş tarafından kamerayla kaydedildi. Yılanlar bir süre sonra gözden kayboldu. İşte o anlar...
Yaz aylarının gelmesiyle yuvalarından çıkan yılanlar, kentte sıklıkla görülmeye başlandı.
Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bir evin bahçesinde görülen 2 yılan, çiftleşme ritüellerini gerçekleştirirken görüldü.
Yılanların çiftleşme dansı, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İŞTE O ANLAR
Görüntülerde; yılanların çiftleşme ritüelleri ve bahçe sahibin tepkisi kameraya yansıdı.
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