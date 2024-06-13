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Havalar ısındı ortaya çıktılar! Hatay'da yılanların çiftleşme dansı kamerada

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 13.06.2024 09:49
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Havalar ısındı ortaya çıktılar! Hatay’da yılanların çiftleşme dansı kamerada

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir evin bahçesinde 2 yılanın çiftleşme dansı vatandaş tarafından kamerayla kaydedildi. Yılanlar bir süre sonra gözden kayboldu. İşte o anlar...

Yaz aylarının gelmesiyle yuvalarından çıkan yılanlar, kentte sıklıkla görülmeye başlandı.

Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bir evin bahçesinde görülen 2 yılan, çiftleşme ritüellerini gerçekleştirirken görüldü.

Yılanların çiftleşme dansı, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İŞTE O ANLAR

Görüntülerde; yılanların çiftleşme ritüelleri ve bahçe sahibin tepkisi kameraya yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

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