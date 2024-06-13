Bursa’da 5 okulu soyan şahıs önce kameraya sonra polise yakalandı

Bursa'da ağzındaki sigara ile 5 okula girerek hırsızlık yapan okul faresi, Yıldırım'da sivil timler tarafından yakalandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri 5 okuldan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.