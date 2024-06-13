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Bursa'da 5 okulu soyan şahıs önce kameraya sonra polise yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 10:10 Güncelleme: 13.06.2024 10:43
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Bursa’da 5 okulu soyan şahıs önce kameraya sonra polise yakalandı

Bursa'da bir şahıs gece saatlerinde 5 okula girerek hırsızlık yaptı. Yıldırım ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanan şahsın soygun anları güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Bursa'da ağzındaki sigara ile 5 okula girerek hırsızlık yapan okul faresi, Yıldırım'da sivil timler tarafından yakalandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri 5 okuldan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



BÖLGEDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI MERCEK ALTINA ALINDI
Ekipler bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin 12 adet suç kaydı bulunan E.T. (38) olduğunu tespit etti.

Şüphelinin aynı bölgede bulunan iki okula toplam 5 kere girdiğini tespit eden Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüpheli E.T.'yi Vatan Mahallesi'nde sokak üzerinde gözaltına aldı.



Polis Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor. Öte yandan, şüphelinin hırsızlık için girdiği okulda sigara yaktığı, rahat tavırları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce kameraya, sonra polise yakalandıÖnce kameraya, sonra polise yakalandı ÖNCE KAMERAYA, SONRA POLİSE YAKALANDI

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