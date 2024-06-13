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Doktordan hastalarına cinsel taciz iddiası! 153 yıl hapsi isteniyor

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 09:47
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Doktordan hastalarına cinsel taciz iddiası! 153 yıl hapsi isteniyor

Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde, muayene sırasında 7 kadın hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ahmet Taner Cantimur'un (58), 153 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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