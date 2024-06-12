Son dakika | Kocaeli palet fabrikasında yangın paniği!

VALİ SEDDAR YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemizde bir palet fabrikasında yangın meydana gelmiş olup, AFAD, büyükşehir ve organize sanayi bölgelerinde bulunan itfaiyelerle müdahale edilmektedir. Aşırı sıcaklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Geçmiş olsun" dedi.

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