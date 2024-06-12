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Son dakika | Kocaeli palet fabrikasında yangın paniği!

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.06.2024 14:49 Güncelleme: 12.06.2024 14:58
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Son dakika | Kocaeli palet fabrikasında yangın paniği!

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi amacıyla ekiplerce çalışma başlatıldı.

Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikaya ulaşan ekipler yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, söndürme çalışmalarının yanı sıra alevlerin fabrikanın yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna sıçramaması için de çabalıyor.

Yanan fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin çeşitli noktalarından görüldü.

VALİ SEDDAR YAVUZ'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemizde bir palet fabrikasında yangın meydana gelmiş olup, AFAD, büyükşehir ve organize sanayi bölgelerinde bulunan itfaiyelerle müdahale edilmektedir. Aşırı sıcaklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Geçmiş olsun" dedi.

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